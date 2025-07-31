الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

تأييد السجن 5 سنوات لسائق بتهمة دهس لاعب منتخب مصر للتجديف بالتجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة برفض الاستئناف المقدم من سائق سيارة نقل المتهم بدهس عبد الله محمد لاعب منتخب مصر للتجديف، مما أسفر عن مصرعه وإصابة آخر وقضت بتأييد حكم سجنه 5 سنوات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بسيارة ملاكي من الخلف يستقلها شخصين أسفر عن مصرع قائدها وتبين أنه لاعب منتخب مصر للتجديف وإصابة آخر. 


تم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريحها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشف تقرير الطب الشرعي لجثة المتوفى، أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بكسور متفرقة في الجسد ونزيف داخلي، عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط السائق المتسبب في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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