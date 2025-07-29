الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

حجز قائد سيارة نقل بتهمة دهس شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية بكورنيش المعادي

حجز متهم
حجز متهم

أمرت النيابة العامة، بحجز قائد سيارة نقل دهس شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية أعلى كورنيش النيل بـ المعادي، مما أسفر عن مصرعهما وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحقيقات.

حادث كورنيش النيل بالمعادي 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري على طريق كورنيش النيل بالمعادي، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين دهستهما سيارة نقل أثناء استقلالهما دراجة نارية، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وتم اقتياده إلى ديوان القسم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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