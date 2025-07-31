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رياضة

شاهد.. احتشاد مشجعي برشلونة في اليابان قبل مواجهة سيول وديا

جماهير برشلونة،فيتو
جماهير برشلونة،فيتو

يحل برشلونة الإسباني ضيفًا أمام نظيره سيول اليوم الخميس، في مباراة ودية على ملعب إستاد سيول في كوريا الجنوبية، ضمن مباريات الفريق الكتالوني بجولته الآسيوية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي برشلونة فيديو لاحتشاد عدد من مشجعي برشلونة أمام ملعب سيول.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد سيول في الثانية ظهر اليوم الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

كان نادي برشلونة  تغلب على نظيره فيسيل كوبي الياباني، 3-1، في أولى مبارياته التحضيرية بمشاركة الصفقات الجديدة وعلى رأسهم خوان جارسيا.

وتعاقد برشلونة هذا الصيف مع خوان جارسيا، ماركوس راشفورد، وروني برادجي، في إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك.

وعقب مواجهة سيول اليوم، سيختتم برشلونة جولته الآسيوية بمباراة أمام ايجو إف سي في 4 أغسطس المقبل.

برشلونة يفاجئ جماهيره بهذا القرار

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، بث مباراتيه المتبقيتين في جولته الآسيوية مجانًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك لتعويض الجماهير عقب مشاكل البث في المواجهة السابقة ضد فيسيل كوبي الياباني.

ويتم إذاعة مواجهتي برشلونة ضد كل من سيول يوم 31 يوليو الجاري ودايجو في 4 أغسطس المقبل مجانًا عبر القناة الرسمية على يوتيوب.

وكان برشلونة بقيادة فليك نجح في الموسم الماضي في الموسم الأول للمدرب الألماني بالتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، على حساب غريمه ريال مدريد.

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