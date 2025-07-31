قبل انطلاق انتخابات الشيوخ غدا، القانون يحظر تلقي المرشحين تبرعات من جهات أجنبية

تنطلق أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، غدا الجمعة وبعد غدا السبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.

استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية

ويحظر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.

ونصت المادة (24) على أن يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

ضوابط بقانون مباشرة الحقوق السياسية

وجاءت تلك الضوابط كالتالي بقانون مباشرة الحقوق السياسية كالتالي:

مادة (٣٥):

بمراعاة ما ورد بالمادة (٢٦) من هذا القانون، يُحظَر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علىالدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من:

١ - شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

٢ - دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

٣ - كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى.

٤ - شخص طبيعي أجنبي.

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