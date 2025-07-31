الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قبل انطلاق انتخابات الشيوخ غدا، القانون يحظر تلقي المرشحين تبرعات من جهات أجنبية

مجلس الشيوخ،فيتو
مجلس الشيوخ،فيتو

تنطلق أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، غدا الجمعة وبعد غدا السبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.

 استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية

ويحظر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.

ونصت المادة (24) على أن يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

ضوابط بقانون مباشرة الحقوق السياسية 

وجاءت تلك الضوابط كالتالي بقانون مباشرة الحقوق السياسية كالتالي:

مادة (٣٥): 

بمراعاة ما ورد بالمادة (٢٦) من هذا القانون، يُحظَر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علىالدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من: 
١ - شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

٢ - دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

٣ - كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى.

٤ - شخص طبيعي أجنبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون مباشرة الحقوق السياسية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إنتخابات الشيوخ التصويت الصحيح التبرعات

مواد متعلقة

موعد بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

عقوبة التخلف عن الإدلاء بالصوت في انتخابات مجلس الشيوخ

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، محافظ القاهرة يتفقد اللجان الانتخابية (صور)

الأكثر قراءة

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

توتنهام يفوز على آرسنال 0/1 وديا (فيديو)

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (آخر تحديث)

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب 2025

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads