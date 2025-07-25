غضب وجدل بعد إيقاف ميسي بالدوري الأمريكي

أعلن الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وزميله جوردي ألبا، لمباراة واحدة، بعد تخلفهما عن المشاركة في مباراة كل النجوم التي أقيمت الأسبوع الماضي في أوستن، تكساس، أمام نجوم الدوري المكسيكي.

وبهذا القرار، سيغيب الثنائي عن مواجهة إنتر ميامي المهمة يوم السبت ضد إف سي سينسيناتي، متصدر القسم الشرقي، ما يضع الفريق في موقف صعب في صراعه للتقدم في جدول الترتيب، خاصة أنه يحتل المركز السابع بفارق 7 نقاط، مع ثلاث مباريات أقل من المتصدر.

نادي إنتر ميامي دافع عن غياب ميسي وألبا، مؤكدًا أن القرار كان لأسباب رياضية بحتة، بهدف حماية اللاعبين من الإجهاد والإصابة، خصوصًا أن ميسي خاض خمس مباريات في 14 يومًا فقط، وهو معدل مرهق للغاية لأي لاعب.

القرار أثار جدلًا واسعًا، لكون ميسي هو النجم الأبرز في تاريخ الدوري الأمريكي، فضلًا عن تسريب أنباء بغضب ميسي من القرار.

تصريحات رئيس إنتر ميامي

وصرح خورخي ماس رئيس إنتر ميامي أن قرار ميسي وألبا بعدم المشاركة كان قرارًا للنادي، هذه القاعدة سيئة، لكنها قاعدة في كل الأحوال.

وأضاف: كان النادي يعلم العواقب، ومع ذلك اختار عدم السماح لهما بالمشاركة، لا نريد إصابات، كل مباراة في ميامي هي بمنزلة مباراة كل النجوم.

وأشار خورخي ماس في تصريحاته: ألبا وميسي كانا غاضبين للغاية، لم تكن ردَّة فعل إيجابية، هما يريدان اللعب والمنافسة والفوز بالمباريات.

وكشف: ليونيل ميسي غاضب جدًا، لكن يجب أن نتوحد ككيان واحد، نحن ضد العالم، ويجب أن ينعكس ذلك في أدائنا خلال النصف الثاني من العام.

وشدد على أن ليونيل ميسي مختلف عن الجميع، إنه لاعب مهم، يرغب في المشاركة في المباريات التنافسية.

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