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"100 يوم صحة" بالإسكندرية تقدم مليون خدمة خلال 15 يوما

صحة الإسكندرية
صحة الإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية عن إحصائية متابعة الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة التي بدأت في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري وتستمر لمدة ١٠٠ يوم متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية والتوعوية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.

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وبعد مرور خمسة عشر يومًا منذ بدء الحملة:

قد بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ١٥ يومًا الماضية بالمحافظة، مليونًا و٨١ الفًا و٣٧٣ خدمة وقائية، علاجية وتوعوية.

وتم تقديم ٧٥٢ الفًا، و٤٣ خدمة وقائية تشمل خدمات التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية وجميع الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأولية وكذلك خدمات مبادرات الصحة العامة ١٠٠ مليون صحة متضمنة صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم).

وبلغ إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية ٢٦٩ الفًا و٣٧٢ خدمة تشمل الكشف بالعيادات الخارجية وصرف العلاج والعمليات الجراحية وجلسات الغسيل الكلوي وخدمات الطوارئ وجميع الخدمات المقدمة بالمستشفيات

بينما بلغت الخدمات التوعوية المقدمة من خلال فرق التثقيف الصحي بالمنشآت الصحية والفرق الخارجية المنتشرة في أماكن التجمعات بالمحافظة ٥٩ الفًا و٩٥٨ خدمة مقدمة لجميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب والرجال والسيدات. 

جدير بالذكر أنه قد مضى ١٦ يومًا ومتبقي ٨٤ يومًا آخر على انتهاء حملة “١٠٠ يوم صحة.. انزل…اكشف.. اطمن بالمجان".

وتقدمت مديرية الصحة بخالص الشكر لكافة الفرق الطبية المشاركة في حملة ١٠٠ يوم صحة بالإسكندرية، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع وأدق خدمة طبية للمواطنين في كل مكان.

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مديرية الصحه بالاسكندرية صحة بالإسكندرية

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