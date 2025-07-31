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مصرع فكهاني في مشاجرة بالقليوبية

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

لقى فكهانى مصرعه بطعنات نافذة بالصدر وأسفل البطن إثر مشاجرة مع شخص آخر بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

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مصرع فكهاني في مشاجرة بالقليوبية 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد مصرع محمود. س. ع 33 سنة مقيم بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها فور وصوله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى إدعاء مشاجرة مع شخص آخر

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المجنى عليه محمود. س. ع فكهاني 33 سنة ومع شخص آخر هارب سدد له طعنات نافذة في الصدر وأسفل البطن بقرية الرملة بمدينة بنها نقل على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي ولقي مصرعه أثناء محاولات إنقاذه داخل المستشفى وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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