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أخبار مصر

وزيرة التضامن: 800 ألف حالة جديدة في "تكافل وكرامة" خلال عام.. ولا قوائم انتظار للبطاقات

د. مايا مرسي وزيرة
د. مايا مرسي وزيرة التضامن، فيتو
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أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" شهد خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو 2025، انضمام نحو 800 ألف حالة جديدة إلى منظومة الدعم، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليًّا أي قوائم انتظار لإصدار بطاقات المستفيدين.

وأوضحت الوزيرة خلال اجتماعها اليوم والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن العام الأخير شهد أيضًا تخارج وتخرج 600 ألف حالة من البرنامج، في إطار سياسة مراجعة وتنقية البيانات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 زيادة 25% في قيمة المساعدات النقدية المقدمة للمستفيدين

كما أعلنت عن زيادة بنسبة 25% في قيمة المساعدات النقدية المقدمة للمستفيدين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال العقد الحالي بلغ 7.7 مليون أسرة.

في المقابل، بلغ عدد الأسر التي تخارجت أو تخرجت من البرنامج خلال نفس الفترة نحو 3 ملايين أسرة، وهو ما يعكس فاعلية آليات الاستهداف والتقييم التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي في إدارة البرنامج.

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الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة تكافل وكرامة رئيس الوزراء

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