تحرير محاضر تموينية وضبط سلع مجهولة المصدر في حملات مكبرة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حملات موسعة لضبط الأسعار بالأسواق.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتنسيق المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع جميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب

تم تسيير حملات تموينية مشتركة مع جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب خلال يومين متتاليين على جميع الأنشطة التموينية والتجارية.

أسفرت الحملات عن تحرير ٣٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ١١ محضرا لمخالفات متنوعة بالمخابز، وتحرير ٥٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق، وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

كما تم تحرير ٣ محاضر لحيازة ١٤٧٤ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر حيازة وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر وزيوت شيشة ليكود مجهولة المصدر.

كما تم التحفظ على ٥٠ قطعة مواد غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية و٢٦٤ عبوة زيت ليكويد للشيشة الالكترونية مجهول المصدر و٢٩١ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر حيازة وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على ١٠٠ قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية



تحرير عدد ٢١ محضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضرين ادارة مخبزين سياحي حر بدون ترخيص، وتحرير محضر لعدم توافر اشتراطات صحية بأحد المخابز السياحية الحرة، وتحرير محضر لعدم توافر اشتراطات صحية بأحد مخازن المواد الغذائية، وتحرير محضر لعدم توافر اشتراطات صحية بأحد محلات الجزارة.

وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية واخرى مجهولة المصدر داخل أحد محلات العطارة وتم مصادرة ٢٥ كجم ورق غار منتهى الصلاحية ٤٠ كجم قرنفل.

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