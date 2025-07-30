الأربعاء 30 يوليو 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق الجمهورية بأبو زعبل

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال اللقاء،فيتو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات أعمال تطوير عدد من المحاور الحيوية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها طريق الجمهورية بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة، وطريق أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

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جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، وعدد من الأجهزة التنفيذية المعنية.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لطريق القلج وشارع الجمهورية بمنطقة أبو زعبل، حيث شدّد المحافظ على ضرورة الإسراع في أعمال الرصف والتطوير، مع دراسة إنشاء محور مروري بديل يربط منطقة أبو زعبل بطريق ترعة الإسماعيلية، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية على الطرق الحالية وتحقيق السيولة المطلوبة.

كما وجّه محافظ القليوبية بسرعة إزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ الأعمال، مؤكدًا عدم السماح بتحول هذه المناطق إلى بؤر لتراكم القمامة أو الإشغالات، وضرورة إيجاد حلول فورية تضمن تنفيذ المشروعات في إطار زمني محدد وبكفاءة عالية.

وتناول الاجتماع أيضًا آخر تطورات العمل في مشروع تطوير طريق أحمد عرابي بطول 2 كيلومتر حتى الطريق الدائري، حيث جرى مناقشة مقترح تحويله إلى "محور أحمد عرابي" ليصبح شريانًا مروريًا استراتيجيًا يربط غرب شبرا الخيمة بعدد من المحاور الحيوية.

كما تم بحث سبل الربط بين الطريق الدائري ومنطقة أم بيومي، إلى جانب تكامل المشروع مع طريق بنها – شبرا الحر، في إطار رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق بالمحافظة وتعزيز كفاءتها.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية المحافظ حي غرب شبرا الخيمة غرب شبرا الخيمة منطقة أبو زعبل محافظ القليوبية

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