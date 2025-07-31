المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات بالمعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة.



البداية كانت أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعصرة بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم شاهدت شاب يدعي محمود. م سائق يدخن سيجارة ينبعث منها رائحة الحشيش المخدر، على الفور توجهت القوة الأمنية إليه وباستخلاص السيجارة من يده وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 36 كيس شادو، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.



وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيجارة بقصد التعاطي، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبسؤاله عن مصدر تحصله على المواد المخدرة أقر أنه تحصل منها من آخر جاري البحث عنه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن فتات المادة السمراء بداخل السيجارة هي للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن 36 كيس وزنوا 37.50 جرام ثبت أنها تحتوى على أحد مشتقات اندازول كاربوكساميد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما ثبت إيجابية عينة تحليل المتهم وثبت تعاطيه جوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات.

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