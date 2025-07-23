إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لمحكمة الجنايات.



وافقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء القبض علي ط.ع عاطل وبحوزته كمية من مخدر الآيس وأقر بحيازتها بقصد التعاطي.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس أبيض بداخله مادة بيج اللون تبين انها تحتوي على جوهر الآيس المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وعلبة سجائر تحتوي على 5 قطع بها مخدر الحشيش.

البداية أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء لتفقد الحالة الامنية بالمنطقة اشتبهت في أحد الأشخاص، وبالاقتراب منه حاول الهرب ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل.



وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس وكذلك كمية من مخدر الحشيش المخدر.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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