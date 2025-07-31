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رياضة

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة

ارسنال،فيتو
ارسنال،فيتو

آرسنال وتوتنهام، يلتقي اليوم الخميس آرسنال أمام توتنهام  وديا في إطار تحضيرات الفريقين، قبل بداية الموسم الكروي القادم.

ومن المقرر أن يختبر الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال صفقات الفريق الجديدة والتي جاءت كالآتي: (مارتن زوبيميندي- نوني مادويكي- موسكيرا- نورجارد- فيكتور جيوكيريس).

بينما على الطرف الثاني، يرغب نادي توتنهام هوتسبير في مباراة آرسنال القادمة أن ينتصر بقيادة المدير الفني الجديد توماس فرانك، متسلحًا بنجمه الغاني الجديد محمد قدوس، القادم من صفوف فريق وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


موعد مباراة آرسنال وتوتنهام

من المقرر إقامة مباراة آرسنال وتوتنهام الودية اليوم في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويستقبل استاد «كاي تاك بارك الرياضي» في دولة هونج كونج، مباراة آرسنال ضد توتنهام الودية التحضيرية، قبل انطلاق منافسات موسم 2025-26.


القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر


ويمكنك مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر عن طريق شاشة شبكة قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية، وقناة الشارقة الرياضية الإماراتية أيضًا وأخيرًا شاشة قناة أون سبورتس المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

 

تشكيل آرسنال المتوقع ضد توتنهام 


حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- كريستيان موسكيرا- ويليام ساليبا- لويس سكيلي.

وسط الميدان: مارتن زوبيميندي- ديكلان رايس- مارتن أوديجارد.


خط الهجوم: لياندرو تروسارد- كاي هافيرتز- بوكايو ساكا.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد آرسنال 


الحارس الأساسي: فيكاريو.

رباعي خط الدفاع: أودوجي- ميكي فان دي فين- كريستيان روميرو- بيدرو بورو.

خط الوسط: بابا سار- بيسوما- ماديسون.

ثلاثي خط الهجوم: محمد قدوس- دومينيك سولانكي- سون هيونج مين

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