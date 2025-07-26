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بعد فتوى الحشيش، جامعة الأزهر تحيل الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيق

الدكتورة سعاد صالح
الدكتورة سعاد صالح

قررت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، إحالة الدكتورة سعاد صالح، الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر، إلى التحقيق؛ لظهورها الإعلامي دون تصريح من جهة الإدارة.

جامعة الأزهر تحيل الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيق لظهورها الإعلامي دون تصريح 
 

وأوضحت جامعة الأزهر في بيانها أن قرار الإحالة جاء لمخالفة قرار مجلس الجامعة رقم: (1224) لسنة 2018م الذي ينص على أنه: «يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها دون تصريح؛ ضبطًا للخطاب باسم الجامعة، وحفاظًا على مكانتها وصورتها أمام المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

فتوى سعاد صالح حول الحشيش

وأثارت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحها أن تناول مخدر“الحشيش” جائز شرعا لعدم تأثيره على العقول.

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