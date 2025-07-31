الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

إحالة سائق توك توك متهم بدهس سودانية في مدينة نصر للجنايات

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق “توك توك” متهم بدهس سيدة تحمل الجنسية السودانية بمدينة نصر، مما أسفر عن مصرعها للمحاكمة الجنائية. 

وبإجراء تحليل مخدرات للمتهم تبين إيجابية التحليل وأنه يتعاطى مخدر الآيس.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية
 

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية صدمتها مركبة “توك توك” مسرعة بمدينة نصر، وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط قائد “التوك توك”، واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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