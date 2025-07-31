الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

لجنة مرورية تعاين حادث في مدينة نصر أسفر عن مصرع شخص

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

صرحت  نيابة مدينة نصر بدفن جثة شخص أ لقي مصرعه في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وقد أسفر عن مصرع شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية وإصابة 4 آخرين.


تم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارات محل الحادث وتشكيل لجنة مرورية لكشف أسبابه والمخطئ.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر مدينة نصر

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