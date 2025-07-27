الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

تقرير المعمل الكيماوي لسائق "توك توك" متهم بدهس سيدة في مدينة نصر: "يتعاطى الآيس"

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تسلمت نيابة مدينة نصر تقرير المعمل الكيماوي لعينة من دماء سائق “توك توك” متهم بدهس سيدة تحمل الجنسية السودانية بمدينة نصر.

وتبين إيجابية التحليل وأنه يتعاطى مخدر الآيس.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

 العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية صدمتها مركبة “توك توك” مسرعة بمدينة نصر، وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط قائد “التوك توك”، واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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