الأربعاء 30 يوليو 2025
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أخبار مصر

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة بورسعيد

السكك الحديدية
السكك الحديدية
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد) والعكس، وذلك بواقع 59 رحلة يوميًا (ذهابًا وإيابًا)، موزعة على عدة مستويات من الخدمة، وفقًا للجداول المرفقة، على النحو التالي:
• عدد 30 قطار “تحيا مصر” وعدد 10 قطارات تهوية ديناميكية (ذهابًا وإيابًا)، لتوفير خدمة اقتصادية مخفضة مخصصة للرحلات اليومية ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة.
• عدد 16 قطارًا من الدرجة الثالثة المكيفة (ذهابًا وإيابًا)، لتقديم خدمة متطورة تتناسب مع مختلف شرائح الركاب وتُعزز من جودة النقل الاقتصادي.
• عدد 3 قطارات سياحية (ذهابًا وإيابًا)، لتوفير تجربة سفر مريحة ومتميزة على الخط.

ويأتي هذا ضمن خطة الهيئة المستمرة لتطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويُسهم في دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور المسافرين رحلات آمنة وميسرة، وسلامة الوصول إلى وجهاتهم

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