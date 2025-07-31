الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكة الحديد تنهي خدمة المتسببين في حادث قطار محطة مصر

السكك الحديدية
السكك الحديدية

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إنهاء خدمة قائد قطار ومساعدة بسبب الإهمال الجسيم الذى أسفر عنه حادث محطة مصر الذي وقع خلال الأيام الماضية.

ويأتي قرار الهيئة في إطار متابعة نتائج التحقيقات في واقعة اصطدام جرار القطار رقم 923 بالتصادم الخرساني أثناء دخوله على الرصيف رقم ١ بمحطة القاهرة.


وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر  بعد استكمال التحقيقات إنهاء خدمة كل من السائق “ت. أ. ح. ب”، ومساعده “س. ب. ح. م”، نتيجة لمخالفة تعليمات التشغيل والدخول علي الرصيف بسرعة عالية مما أدي إلى حدوث التصادم ووقوع بعض التلفيات بعربة القوى والتصادم الخرساني الأمر الذي كاد يسبب حدوث حريق بالمحطة وتهديد أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امن وسلامة المواطنين القومية لسكك حديد مصر القومية للسكك الحديد حادث قطار محطة مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر

مواد متعلقة

السكك الحديدية تحذر سائقي القطارات من مخالفة تعليمات التشغيل

عودة حركة السكة الحديد بعد خروج قطار عن القضبان بالغربية

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة بورسعيد

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع شركة "CWA"

بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم

مرور أول شحنة ضمن الخط التجاري الإقليمي "مصر - السعودية - العراق"

اليوم، الفرصة الأخيرة للتقديم على وظائف المونوريل 2025

السكك الحديدية تنتهي من إزالة آثار حادث قطار محطة مصر

الأكثر قراءة

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 8 قضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف

قرار عاجل من السكك الحديدية بشأن حادث قطار السنطة

جلسة بين الزمالك وبيراميدز لمحاولة ضم هذا الثنائي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads