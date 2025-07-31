السكة الحديد تنهي خدمة المتسببين في حادث قطار محطة مصر

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إنهاء خدمة قائد قطار ومساعدة بسبب الإهمال الجسيم الذى أسفر عنه حادث محطة مصر الذي وقع خلال الأيام الماضية.

ويأتي قرار الهيئة في إطار متابعة نتائج التحقيقات في واقعة اصطدام جرار القطار رقم 923 بالتصادم الخرساني أثناء دخوله على الرصيف رقم ١ بمحطة القاهرة.



وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد استكمال التحقيقات إنهاء خدمة كل من السائق “ت. أ. ح. ب”، ومساعده “س. ب. ح. م”، نتيجة لمخالفة تعليمات التشغيل والدخول علي الرصيف بسرعة عالية مما أدي إلى حدوث التصادم ووقوع بعض التلفيات بعربة القوى والتصادم الخرساني الأمر الذي كاد يسبب حدوث حريق بالمحطة وتهديد أمن وسلامة المواطنين.

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