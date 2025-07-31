الخميس 31 يوليو 2025
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أخبار مصر

عودة حركة السكة الحديد بعد خروج قطار عن القضبان بالغربية

خروج قطار عن القضبان
خروج قطار عن القضبان بالغربية فجر اليوم
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انتظمت حركة القطارات في منطقة الغربية بعد إزالة آثار حادث خروج القطار 522 عن القضبان.

وتولت الهيئة القومية للسكك الحديدية إعداد تقرير فني عن أسباب خروج القطار عن القضبان لعرضه على هندسة الهيئة لدراسة أسباب الحادث وتلافيها فيما بعد.

كان  القطار رقم 522 محسن انحرف بمحطة السنطة بمحافظة الغربية عن مساره الطبيعي أثناء دخوله إلى رصيف المحطة ما تسبب في توقف الحركة بشكل مؤقت لحين رفع آثار الحادث والعربات المتضررة.

وانتقلت على الفور فرق الطوارئ والنجدة وقيادات هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث وجاري تأمين المنطقة والبدء في أعمال رفع الحادث فيما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

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الحادث اصطدام الطوارئ خروج قطار عن القضبان

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