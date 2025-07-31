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أخبار مصر

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى  

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية (دور ثانى) يوم السبت الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد وشروط الالتحاق وفقًا لتخصص كل شهادة

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للاطلاع على جداول الامتحانات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: 

 

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