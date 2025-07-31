الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

التحفظ على 25 طن منظفات مجهولة المصدر داخل مصنع بير سلم بالمنوفية

ضبط كيان غير مرخص
ضبط كيان غير مرخص لإنتاج المنظفات الصناعية والتحفظ على 25 طن

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية وحماية جمهور المستهلكين ومنع استخدام المواطنين للمنظفات المغشوشة والتي تشكل خطر على صحتهم.

التحفظ على منتجات مجهولة المصدر 


وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين خلال حملة مكبرة بمركز ومدينة منوف من ضبط كيان غير مرخص وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي تخصص في تصنيع الصابون السائل والمنظفات مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الصناعي وتشكل خطرا على صحة المواطنين.

 

 وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على ٢٥ طن مواد خام ومنظفات تامة الصنع غير مطابقة للمواصفات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

 

محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الحملات


ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنظفات الصناعية المنوفية مدينة منوف

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