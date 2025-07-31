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اقتصاد

التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول 2031

المهندس فاضل مرزوق،
المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة

أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس  المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المجلس يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة، تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، موضحا أن هذه الخطة تأتي هذه كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

صادرات قطاع الملابس الجاهزة

وأضاف "مرزوق" أن تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير كانا من أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، إلى جانب جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين.

تحسين تنافسية المنتج المصري

وأكد رئيس المجلس أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة لجهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، عبر مبادرات تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والترويج الخارجي المكثف.

وشدد على أن المجلس يسعى إلي التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس في الفيوم والمنيا، وهي الرؤية التي يعمل عليها المجلس.

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وأشار المهندس فاضل مرزوق إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استدامة الدعم المقدم للقطاع، خصوصًا في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص التصدير ويوفر العملة الأجنبية.

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