أزهر الشرقية: لا شكاوى من امتحان الفقه للثانوية اليوم

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية.

ادارة غرب الزقازيق الأزهرية

حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه، في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام بالتعليمات الامتحانية.

واطمأن على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب وأن الامتحانات لاتخلو من المنهج ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية طبقا للوائح والقوانين.

لا شكاوى من امتحانات الفقه

هذا ولم تسجل غرف المتابعة الإلكترونية أي شكاوى تخص امتحان اليوم من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.

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