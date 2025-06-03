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أزهر الشرقية: لا شكاوى من امتحان الفقه للثانوية اليوم

أزهر الشرقية
أزهر الشرقية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال  امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية.

أزهر الشرقية ينظم ندوة تربوية بمعهد الخيس الابتدائي

ادارة غرب الزقازيق الأزهرية 

 حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه، في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام بالتعليمات الامتحانية.

 واطمأن على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب  وأن الامتحانات لاتخلو من المنهج ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية طبقا للوائح والقوانين. 

 

أزهر الشرقية يتابع امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية

لا شكاوى من امتحانات الفقه 

هذا ولم تسجل غرف المتابعة الإلكترونية أي شكاوى تخص امتحان اليوم من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.

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الدكتور السيد الجنيدي رئيس الادارة المركزية للارهر الادارة المركزية بالشرقية محافظة الشرقية الشهادة الثانوية متابعة أعمال الامتحانات صباح اليوم الثلاثاء

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