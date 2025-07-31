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محافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث سير ببئر العبد

اسعاف
اسعاف

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم الخميس في حادث سير وقع بمنطقة “زغدان” بمنطقة جعل بمدينة بئر العبد شمال سيناء وتم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصي عن طريق سيارات الإسعاف.

ووفقًا للبلاغ المبدئي الوارد من إدارة الطوارئ، فإن الحادث أسفر عن وفاة شخصين في موقع الحادث، فيما تم نقل ثلاثة مصابين لتلقي العلاج، وجاءت حالتهم الطبية على النحو التالي:

المصابون:

علي نصار علي نصار (32 عامًا) – مقيم برابعة: يعاني من جرح قطعي بالوجه، كدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الفخذ.

علاء نصار علي نصار (35 عامًا) – مقيم برابعة: يعاني من كدمات متفرقة، جروح قطعية بالرأس، وتدهور في درجة الوعي.

أحمد سلامة سالمان سلامة (19 عامًا) – مقيم ببئر العبد: يعاني من كدمات متفرقة وجرح قطعي بالوجه.

الوفيات:

يحيى خالد موسى نصار (35 عامًا) – مقيم برابعة: وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

حازم نصار علي نصار (42 عامًا) – مقيم برابعة: وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

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وتباشر الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وسط متابعة من الفريق الطبي لحالة المصابين.

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