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رياضة

وزير الرياضة: مشروع مراكز القيادات الطلابية ثمرة جهود متواصلة لتمكين الشباب

مركز القيادات الطلابية
مركز القيادات الطلابية بجامعة جنوب الوادي

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع مركز القيادات الطلابية بجامعة جنوب الوادي، وذلك من  خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب ـ الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادي  بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا المشروع يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته،  وسعيًا منها في صقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

 

وتمثل مراكز القيادات الطلابية قاعدة من القيادات الطلابية المتميزة في جميع الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية تضم كل من البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة داخل الجامعات والمعاهد المصرية بهدف توعية وإعداد وتأهيل القيادات الطلابية لاستثمار طاقاتهم وتفعيل دورهم في تنمية وتطوير المجتمع وخدمة نظائرهم من الطلاب بما يحقق تكامل أنشطة الوزارة والجامعات والمعاهد المصرية.

 

ويهدف المشروع القومي " مراكز القيادات الطلابية " إلى بناء شخصية الشباب المصري، توسيع قاعدة المشاركة الطلابية بأنشطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة داخل الجامعات، توعية وتدريب وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، استيعاب أفكار الطلاب ومبادراتهم وحثهم على المشاركة في تنمية المجتمع.

وتتضمن خطة مراكز القيادات الطلابية بالجامعات لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات الانتماء والمواطنة والهوية المصرية، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي،  الصحة النفسية والاضطرابات السلوكية ( مفهوم تنظيم الأسرة - الانتحار الطلاق - الاتحاد - الشذوذ - المثلية - التعاطي والإدمان )، التصدي للشائعات والأفكار والمفاهيم المغلوطة، المشاركة في الحياة العامة والسياسية - القيادة وصنع القرار، التنمية المستدامة والتحول للأخضر، يحاضرها علماء الفكر البارزين في المجتمع.

مراكز القيادات الطلابية بالجامعات

كما تتضمن خطة مراكز القيادات الطلابية بالجامعات ورش عمل متخصصة في مجالات الأنشطة الطلابية بالجامعات - اللائحة الطلابية - الإدارة والقيادة - الحوكمة - التحول الرقمي والتسويق الالكتروني - ريادة الاعمال - العمل التطوعي وخدمة المجتمع - الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي - الصحة العامة والأنماط الغذائية) ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين كل في تخصصه، بالاضافة إلى مسابقات ثقافية - علمية - فنية - رياضية.
 

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الشباب والرياضة جامعة جنوب الوادي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الشباب المصري

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