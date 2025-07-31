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محافظات

اختتام دورة التعامل الآمن مع الأماكن المغلقة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

اختتمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول “التعامل الآمن مع الأماكن المغلقة”، والتي نُظّمت بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وبمشاركة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية ورفع كفاءة العاملين.

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شهد حفل الختام حضور اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي والعضو المنتدب، والمهندس "أحمد جابر" رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور "محمد كمال" وكيل مديرية القوى العاملة، وعدد من قيادات الشركتين وممثلي السلامة والصحة المهنية بشركة سيدبك، إلى جانب نخبة من المدربين والمتخصصين.

وأشاد “نافع” في كلمته الختامية بما لمسه من التزام وجدية خلال أيام التدريب، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تنمية المهارات الفنية والعملية للعاملين بما يواكب أحدث المعايير الدولية، ويُسهم في توفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة الأفراد وفاعلية الأداء.

كما ثمّن التعاون المثمر بين الجهات الشريكة، وعلى رأسها مديرية القوى العاملة، وشركة سيدبك، وشركة مياه الشرب، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تمثل جزءًا من خطة تدريبية شاملة تنفذها الشركة بشكل دوري ضمن رؤيتها للارتقاء بمستوى الكوادر البشرية وتحقيق أهداف السلامة والاستدامة.

وقد تضمنت الدورة جوانب نظرية وعملية حول أساليب الدخول الآمن للأماكن المغلقة، وطرق الوقاية من المخاطر المصاحبة، إلى جانب التدريب على استخدام معدات الحماية الشخصية والتعامل مع الحالات.

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شركة الصرف الصحي بالاسكندرية مديرية القوي العاملة

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