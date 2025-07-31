الخميس 31 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

طرح صور جديدة من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

فيلم AVATAR: FIRE
فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

AVATAR، منحت empiremagazine، الجمهور نظرة جديدة رسمية، من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH’، المرتقب طرحه في صالات السينما.

فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

وألقت الصور الجديدة، نظرة على استمرار الحرب في الجزء الجديد، بين البشر وكائنات الـ AVATAR.

فيما كشف المخرج جيمس كاميرون، سبب تسمية الفيلم القادم من سلسلة Avatar، باسم Avatar: Fire and Ash.

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "يمكن أن تمثل النار الكراهية، والعنف، وسوء استخدام السلطة، ويمثل الرماد آثار، كل ذلك وهو الحزن والاضطرار إلى العيش مع ما فعلته.. من هنا جاء اختيار الاسم".

كما ذكر كاميرون، أن فيلم Avatar: Fire and Ash، سيعرض  في صالات السينما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

جيمس كاميرون: لدي أفكار لجزء سادس وسابع من Avatar

وكشف المخرج الشهير، جيمس كاميرون في تصريح جديد، أنه يملك أفكار لجزء سادس، وسابع، من أفلام الخيال العلمي، Avatar.

وأكد كاميرون، أن سلسلة Avatar، ستستمر حتى الجزء الخامس، مشيرا إلي أن السبب الوحيد الذي سيؤدي لإلغاء الجزء الرابع والخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة، هو فشل الجزء الثالث في تحقيق الإيرادات على مستوى شباك التذاكر.

 

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فيلم AVATAR FIRE AND ASH Avatar المخرج جيمس كاميرون

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