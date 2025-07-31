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ثقافة وفنون

"أوسكار آيزك" يلمح لظهور شخصية MoonKnight في أحد أفلام مارفل

شخصية MoonKnight
شخصية MoonKnight

ألمح الممثل "أوسكار آيزك"،  لظهور شخصية MoonKnight، في أحد أفلام عالم مارڤل السينمائي المقبلة.

وقال أوسكار، في تصريحات صحفية، عن احتمالية إنتاج موسم ثاني لمسلسل  MoonKnight،: "سنرى إن كنا سنحصل على موسم ثان قريبًا ام لا، وربما قد يصنع عودته قريبًا بأحد الأفلام المقبلة".

MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf

يذكر أن  الممثل "أوسكار آيزك"، عاد لتجسيد شخصية، MoonKnight، مرة واحدة، وذلك بعد عامين، من أول ظهور للشخصية الخارقة في عالم مارفل.

وكان أخر ظهور للممثل أوسكار آيزك"، في شخصية، MoonKnight، عبر الأداء الصوتي، في الموسم الثالث من مسلسل مارڤل الأنيميشن الناجح WhatIf، والذي عرض نهاية العام الماضي.

الموسم الأول من مسلسل ⁦Moon Knight

في سياق متصل، عرض الموسم الأول من مسلسل ⁦Moon Knight، خلال عام ٢٠٢٢، وتدور قصة مسلسل ⁦Moon Knight⁩، حول “ستيفن جرانت” وهو موظّف هادئ الطباع يعمل في محل هدايا في أحد المتاحف، ويعاني من عدم تذكُّر ما يحدث خلال فترات معيّنة في حياته ورؤية ذكريات من حياة أخرى، ليكتشف أن هناك شخصًا آخر في داخله يدعى “مارك” وهو أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، ويمتلك قوى خارقة تم منحها إياه من قبل إله القمر المصري، لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة نفسيًّا، خاصة مع وجود قوى شريرة تطارده للاستيلاء على جعران ذهبي

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MoonKnight أوسكار آيزك عالم مارڤل

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