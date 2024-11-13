أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf

أوسكار آيزك، أعلنت استديوهات مارفل، عن عودة الممثل "أوسكار آيزك"، لتجسيد شخصية، MoonKnight، مرة أخرى، وذلك بعد عامين، من أول ظهور للشخصية الخارقة في عالم مارفل.

وأوضحت استديوهات مارفل، أن الممثل أوسكار آيزك"، سيعود لتجسيد شخصية، MoonKnight، عبر الأداء الصوتي، في الموسم الثالث من مسلسل مارڤل الأنيميشن الناجح WhatIf.

الموسم الأول من مسلسل ⁦Moon Knight

في سياق متصل، عرض الموسم الأول من مسلسل ⁦Moon Knight، خلال عام ٢٠٢٢، وتدور قصة مسلسل ⁦Moon Knight⁩، حول “ستيفن جرانت” وهو موظّف هادئ الطباع يعمل في محل هدايا في أحد المتاحف، ويعاني من عدم تذكُّر ما يحدث خلال فترات معيّنة في حياته ورؤية ذكريات من حياة أخرى، ليكتشف أن هناك شخصًا آخر في داخله يدعى “مارك” وهو أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، ويمتلك قوى خارقة تم منحها إياه من قبل إله القمر المصري، لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون

نعمة ونقمة لحياته المضطربة نفسيًّا، خاصة مع وجود قوى شريرة تطارده للاستيلاء على جعران ذهبي.