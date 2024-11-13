الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf

أوسكار آيزك، فيتو
أوسكار آيزك، فيتو

أوسكار آيزك، أعلنت استديوهات مارفل، عن عودة الممثل "أوسكار آيزك"، لتجسيد شخصية، MoonKnight، مرة أخرى، وذلك بعد عامين، من أول ظهور للشخصية الخارقة في عالم مارفل.

وأوضحت استديوهات مارفل، أن الممثل أوسكار آيزك"، سيعود لتجسيد شخصية، MoonKnight، عبر الأداء الصوتي، في الموسم الثالث من مسلسل مارڤل الأنيميشن الناجح WhatIf.

Image

الموسم الأول من مسلسل ⁦Moon Knight

 في سياق متصل، عرض الموسم الأول من مسلسل ⁦Moon Knight، خلال عام ٢٠٢٢، وتدور قصة مسلسل ⁦Moon Knight⁩، حول “ستيفن جرانت” وهو موظّف هادئ الطباع يعمل في محل هدايا في أحد المتاحف، ويعاني من عدم تذكُّر ما يحدث خلال فترات معيّنة في حياته ورؤية ذكريات من حياة أخرى، ليكتشف أن هناك شخصًا آخر في داخله يدعى “مارك” وهو أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، ويمتلك قوى خارقة تم منحها إياه من قبل إله القمر المصري، لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون 

نعمة ونقمة لحياته المضطربة نفسيًّا، خاصة مع وجود قوى شريرة تطارده للاستيلاء على جعران ذهبي.

هل تنتج مارفل جزءًا ثانيًا من مسلسل Agatha All Along؟

خطة مارفل لاستثمار شخصية ScarletWitch في مشروعاتها المقبلة

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أوسكار آيزك أوسكار آيزك في زار أوسكار آيزك مع مني الشاذلي أوسكار آيزك يزور مصر أوسكار آيزك يصور في مصر مسلسل

مواد متعلقة

هل تنتج مارفل جزءًا ثانيًا من مسلسل Agatha All Along؟

مارفل تطرح تريلر جديد للجزء الرابع من فيلم CAPTAIN AMERICA

الأكثر قراءة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جلسة بين الزمالك وجوميز بعد العودة من ليبيا، اعرف السبب

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هل يقضي إمام عاشور 6 أشهر خلف القضبان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads