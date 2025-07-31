بعد "سلخانة" 30 يوما، يوليو يودع المصريين بـ 4 ظواهر جوية ونقلة نوعية في درجات الحرارة

يشهد اليوم انخفاض درجات الحرارة في آخر أيام شهر يوليو وذلك بعد موجة شديدة الحرارة ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، وتظل الأجواء لطيفة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاض تدريجيًّا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



الأرصاد الجوية تعلن حالةالطقس نهارا

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

سقوط أمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة على حلايب اليوم وذلك على فترات متقطعة، ويكون هناك فرصة لأمطار ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر الأبيض المتوسط " مطروح، العلمين، الاسكندرية"مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 3.5 متر وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وعلى خليج السويس تصل سرعة الرياح من 40:55 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.



وكانت قد حذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وعلى الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة.





درجة الحرارة اليوم الخميس فى محافظات مصر

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35, المحسوسة 37

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 35, المحسوسة 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الإسكندرية:درجة الحرارة:24 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 36 , المحسوسة 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 39 , المحسوسة 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة 30 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.