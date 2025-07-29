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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29-7 - 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس بالبحيرة،
حالة الطقس بالبحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بمحافظة البحيرة اليوم، وتوقعت أن يشهد اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 36 نهارًا و23 درجة  ليلا.

 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

 

 

 

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حالة الطقس البحيرة محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

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