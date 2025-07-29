محافظ الغربية يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية، و1222 معلمًا يقودون منظومة التعليم

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 نتيجة مسابقة شغل الوظائف الإشرافية بقطاعي التعليم العام والفني والتي شهدت تقدم (1602) معلمًا اجتاز منهم الاختبارات (1222) معلمًا عقب تقديم ملفات إنجاز مطابقة للضوابط والشروط المنظمة.

وأكد محافظ الغربية أن اعتماد النتيجة يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية بالكفاءات المؤهلة مشيرًا إلى أن اختيار القيادات جاء وفق معايير شفافة تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على التطوير.

وقدم محافظ الغربية التهنئة إلى جميع الفائزين في المسابقة مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

كما دعا القيادات الجديدة إلى أن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام ومثالًا يحتذى به في العطاء والبذل من أجل خدمة أبناء المحافظة.

كما أعرب محافظ الغربية عن تقديره لـ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية مثمنًا جهوده المستمرة في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة ومتابعته الحثيثة لبرامج وخطط الارتقاء بمستوى الأداء في الإدارات والمدارس بما يسهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية.

من جانبه أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن لجنة متخصصة تولت فحص ملفات الإنجاز للوظائف الشاغرة والتجديد والخاضعة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها مضيفًا أن المسابقة شملت اختيار مدير إدارة تعليمية مستوى ثان ووكيل إدارة تعليمية ومدير ووكيل مدرسة ثانوي عام وفني ولغات وتربية خاصة وإعدادي وابتدائي بالإضافة إلى هيئات التوجيه بمستوياتها الثلاثة (موجه، موجه أول، موجه عام).

واختتم وكيل الوزارة كلمته مؤكدًا أن النتيجة النهائية تم اعتمادها بعد مراجعة دقيقة لجميع الإجراءات معربًا عن أمله في أن تكون القيادات الجديدة إضافة حقيقية لمسيرة التطوير والنهوض بالمنظومة التعليمية في الغربية.

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