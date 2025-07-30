الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة: لا خطط لتخفيف الأحمال رغم بلوغ أقصى استهلاك في تاريخ الشبكة

تخفيف أحمال الكهرباء،
تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لا تعتزم اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية، رغم بلوغ الشبكة القومية للكهرباء أعلى معدل استهلاك في تاريخها.

 

أزمة انقطاع الكهرباء في جزيرة الدهب

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن ما أعلنه رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن أزمة التيار الأخيرة يعكس خطة إصلاح شاملة تتبناها الحكومة، وعلى رأسها إصلاح محطة جزيرة الدهب بشكل نهائي لضمان عدم تكرار الأعطال.

 

ضغوط كبيرة على استهلاك الطاقة

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة مستعدة للتعامل مع أي طوارئ محتملة من خلال متابعة أداء المرافق الحيوية، وتفعيل خطط احتياطية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة على استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف.

وأضاف أن الدولة تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن خطة إصلاح البنية التحتية لقطاع الكهرباء مستمرة، وتشمل تحديث المحطات والشبكات، بما يضمن استقرار الإمدادات وتفادي انقطاع التيار مستقبلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة تخفيف الأحمال تخفيف احمال الكهرباء الكهرباء جزيرة الدهب ازمة انقطاع الكهرباء

مواد متعلقة

وزير الكهرباء يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع التيار بالجيزة لفترات طويلة

بسبب أزمة محطة جزيرة الدهب، فرمان عاجل من مدبولي للوزراء

مدبولي يعتذر لأهالي الجيزة عن انقطاع الكهرباء وخروج محطة جزيرة الدهب من الخدمة

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار ومساحات الشقق المطروحة من بنك القاهرة وخطوات الحجز

الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على حلايب وشلاتين وسحب ممطرة في أسوان

الحكومة: لا خطط لتخفيف الأحمال رغم بلوغ أقصى استهلاك في تاريخ الشبكة

نحن والحكومة والتجار!

ارتفاع الأمواج يصل لـ3.5 متر، اضطراب حركة الملاحة البحرية على هذه الشواطئ

نجم الأهلي يتلقى عرضين من السعودية وفرنسا

خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يصبح نافذًا في 1 أغسطس

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر والعين والحسد (فيديو)

هل نعيش في زمن علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يوضح الحقيقة في فيديو مثير للجدل

ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads