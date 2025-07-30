الحكومة: لا خطط لتخفيف الأحمال رغم بلوغ أقصى استهلاك في تاريخ الشبكة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لا تعتزم اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية، رغم بلوغ الشبكة القومية للكهرباء أعلى معدل استهلاك في تاريخها.

أزمة انقطاع الكهرباء في جزيرة الدهب

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن ما أعلنه رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن أزمة التيار الأخيرة يعكس خطة إصلاح شاملة تتبناها الحكومة، وعلى رأسها إصلاح محطة جزيرة الدهب بشكل نهائي لضمان عدم تكرار الأعطال.

ضغوط كبيرة على استهلاك الطاقة

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة مستعدة للتعامل مع أي طوارئ محتملة من خلال متابعة أداء المرافق الحيوية، وتفعيل خطط احتياطية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة على استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف.

وأضاف أن الدولة تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن خطة إصلاح البنية التحتية لقطاع الكهرباء مستمرة، وتشمل تحديث المحطات والشبكات، بما يضمن استقرار الإمدادات وتفادي انقطاع التيار مستقبلًا.

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