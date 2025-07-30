بسبب أزمة محطة جزيرة الدهب، فرمان عاجل من مدبولي للوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك تشديد على جميع الوزراء المعنيين بأزمة محطة جزيرة الدهب، لعرض تقرير تفصيلي لحجم الطوارئ ورفع خطوط النقل والشبكات لتجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء في الجيزة.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: سنعمل على أسوأ سيناريو فيما يتعلق بالأحمال الكهربائية، حتى لا تحدث أي مشكلة في مترو الأنفاق والقطاعات والخدمات الحيوية.

وتابع: أكدت على الوزراء ومنهم وزير الكهرباء مراجعة كل المحطات والشبكات والتأكد من خطة الطوارئ ووجود خطوط بديلة لاستيعاب الأمر وعدم تصدير مشهد المعاناة للمواطنين.



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