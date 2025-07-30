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جامعة بنها.. اجتماع لجنة المنشآت لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات

جامعة بنها.. اجتماع
جامعة بنها.. اجتماع لجنة المنشآت، فيتو

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، اجتماع لجنة المنشآت الجامعية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بالجامعة.

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اجتماع لجنة المنشآت لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بجامعة بنها 


جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ومحمد دياب أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومدير عام  الإدارة الهندسية، وأمانة مجلس الجامعة، ومسئولي الإدارة الهندسية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة على أهمية صيانة كافة المرافق ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية داخل الجامعة قبل بداية العام الدراسي الجديد لضمان توافقها مع أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشأتها وتحديثها بصورة مستمرة.
واستعرض "الجيزاوى" خلال الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها داخل الجامعة، وهى تعلية دورين فى كلية الحقوق، وصيانة بدروم كلية حاسبات ورفع كفاءته، ومبنى المدرجات المركزية، ومبنى الفنون التطبيقية والتربية النوعية، وتجهيزات مجمع المعامل المركزى،ومبنى الكيمياء بكلية الزراعة، ولاند سكيب الحرم الجامعي بالعبور، ومسجد الحبيب المصطفى والرحمن الرحيم بكفر سعد، ورفع القدرة الكهربية بكفر سعد، بالإضافة الى البدء فى طرح مناقصة العيادات الطبية الجديدة.
واكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات والضوابط المحددة في الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة والشركات عند تنفيذ أعمال الصيانة ومطابقتها وفقًا للشروط.

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