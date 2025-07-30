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سياسة

عبد المنعم سعيد: مصر لن تنجر إلى معارك جانبية أو حملات تشويه

عبد المنعم سعيد المفكر
عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، فيتو

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن مصر دولة كبيرة ذات برنامج وطني مستقل، لا يمكن أن تُرتهن للمناكفات السياسية أو الحملات الدعائية المشككة في دورها تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الانشغال بالشائعات يعطّل المسارات الوطنية الجادة.

 

حركة التحرر الفلسطينية

وفي حديثه لبرنامج "المشهد"، المذاع على قناة "TeN"، مساء اليوم الأربعاء، قال سعيد إن حركات التحرر الفلسطينية تُعد من أطول حركات التحرر في التاريخ دون تحقيق أهدافها المركزية، مشيرًا إلى أن تاريخ تلك الحركات شابه الانقسامات والهيمنة الفصائلية والرغبة في الانتقام بدلًا من بناء مشروع وطني جامع.

 

عبد المنعم سعيد: حان الوقت لتكون مصر جزءًا من العالم المتقدم

وأضاف:"لا يجب أن نبقى في عزلة تاريخية، لقد حان الوقت لأن نكون جزءًا من العالم المتقدم، الذي قرر النهوض من خلال الوحدة والتخطيط، لا من خلال الشتات والانتقام".

وشدد على أن مصر تواصل تنفيذ برنامجها الوطني، ولن تنجرّ إلى معارك جانبية أو حملات تشويه، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي هو على الدولة ومؤسساتها، وليس على من يتاجرون بالشعارات أو يصنعون أزمات من العدم.

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عبد المنعم سعيد مصر حركات التحرر الفلسطينية قناة TEN القضية الفلسطينية

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