مدبولي: مصر تتعرض لحملة ممنهجة للإساءة لدورها تجاه القضية الفلسطينية وتعرضنا لخسائر كبيرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، موضحا: نتعرض لحملة ممنهجة للإساءة للدور المصري تجاه الفلسطينيين على الرغم من أننا لم نتردد لحظة في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ولفت: مصر لم تتوان يوما واحدًا عن إدخال المساعدات الأغاثية للأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف: أن الرئيس السيسي أكد رفض تصفية القضية الفلسطينية ومصر تواصل بذل جهودها لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن معبر رفح لم يغلق يوما أو لحظة من الجانب المصري، ولكنه مغلق من الجانب الفلسطيني بسبب سيطرة جيش الاحتلال عليه.

وأكد: تحملنا خسائر كبيرة جدًا بسبب حرب غزة، وقناة السويس خسرت 60% من إيراداتها بسبب الأحداث الجارية.

وشدد على أنه لن يكون هناك سلام أول حل دائم وشامل في المنطقة إلا بحل الدولتين، ووجود دولة فلسطينية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجب توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.