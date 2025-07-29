السيسي: أتطلع إلى اتخاذ بريطانيا قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إعلان بريطانيا قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خطوة صحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأتطلع إلى اتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في أقرب وقت دون قيد أو شرط.



وقال الرئيس السيسي اليوم: أثمن تصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر" حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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