الفيدرالي: مستعدون لتعديل موقف السياسة النقدية حال ظهور تحديات جديدة

قالت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للبنك الفيدرالي الأمريكي، إنها تولي اهتماما بالغا للمخاطر التي تواجهها كلتا السلطتين، مشيرة إلى أنه لدعم أهدافها، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5% إلى 4.5%.

وأشارت إلى أنه عند دراسة مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المستقبلية، وميزان المخاطر.

وأكدت، أنها ستواصل تقليص حيازاتها من سندات الخزانة، وسندات ديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وتلتزم اللجنة التزاما راسخا بدعم أقصى قدر من التوظيف، وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.



في تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.

وأوضحت، أنها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.

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