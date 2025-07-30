الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الفيدرالي: مستعدون لتعديل موقف السياسة النقدية حال ظهور تحديات جديدة

الفيدرالى الامريكى
الفيدرالى الامريكى

قالت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للبنك الفيدرالي الأمريكي، إنها تولي اهتماما بالغا للمخاطر التي تواجهها كلتا السلطتين، مشيرة إلى أنه لدعم أهدافها، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5% إلى 4.5%.

وأشارت إلى أنه عند دراسة مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المستقبلية، وميزان المخاطر. 

وأكدت، أنها ستواصل تقليص حيازاتها من سندات الخزانة، وسندات ديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وتلتزم اللجنة التزاما راسخا بدعم أقصى قدر من التوظيف، وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.


في تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها. 

وأوضحت، أنها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيدرالي الفيدرالى الامريكى سعر الفائدة النطاق المستهدف لسعر الفائدة سندات الخزانة

مواد متعلقة

الفيدرالي: نسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل تضخم 2% على المدى الطويل

الفيدرالي الأمريكي يتحدى ترامب ويقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة في 2025

الأكثر قراءة

نحن والحكومة والتجار!

الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على حلايب وشلاتين وسحب ممطرة في أسوان

المؤبد لمدرس فى الإسكندرية تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

التهجير الإنساني.. خداع وتضليل للعقل العليل!

إحالة طفل المرور و2 آخرين للمحاكمة بتهمة استعراض القوة وإصابة شاب بعصا البيسبول

الفيدرالي الأمريكي يتحدى ترامب ويقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة في 2025

هل يشعر المواطن بتحسن الأسعار قريبًا؟ مدبولي يجيب

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل نعيش في زمن علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يوضح الحقيقة في فيديو مثير للجدل

ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الدود الأسود في المنام وعلاقتها بالوقوع فى كرب شديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads