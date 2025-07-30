الأربعاء 30 يوليو 2025
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اقتصاد

الفيدرالي: نسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل تضخم 2% على المدى الطويل

الفيدرالى الامريكى
الفيدرالى الامريكى

قالت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للبنك الفيدرالي الأمريكي، إنه على الرغم من استمرار تأثير تقلبات صافي الصادرات على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تشير  إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام.

وأضاف الفيدرالي، في بيان إعلان معدل الفائدة، أنه لا يزال معدل البطالة منخفضا، وظروف سوق العمل مستقرة، مشيرا إلى أنه يظل التضخم مرتفعا بعض الشيء.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، ولا يزال عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعا.

الفيدرالي يقرر تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات المركزي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 - 4.50%، وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر يونيو الماضي.

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