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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، 55 جنيها للفاصوليا الخضراء وارتفاع طفيف في الطماطم والبطاطس

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 12.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 35 إلى 55 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه،.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 7 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 14 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 30 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 20 إلى 60 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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