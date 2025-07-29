أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف وارتفاع صادم في الفاصوليا وورق العنب

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق.

بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

بين 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 7جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر فاصوليا من 30 إلى 50 جنيها، بارتفاع 16 جنيها عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5.5 جنيه.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر فلفل ألوان من 7 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 12 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 15 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر قثاء بين 6 إلى 9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر ورق العنب من 20 إلى 60 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 7 جنيهات إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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