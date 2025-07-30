الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة أحد عناصر "ولاية سيناء" الإرهابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل محاكمة أحد الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل. 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محبوسا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. 

ووجه إليهم اتهام بالانضمام إلى جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابية، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك. 

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