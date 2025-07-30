عبور مستشفى ميداني إماراتي معبر رفح دعما لسكان غزة

يواصل معبر رفح البري اليوم عبور الشاحنات الإغاثية في اتجاها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

عبور مستشفى ميداني اماراتي معبر رفح لغزة دعما لغزة

كما شهد معبر رفح عبور مستشفى ميداني إماراتي عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة، لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.





ورافق دخول المستشفى الميداني قافلة مكوّنة من 20 شاحنة مساعدات إماراتية، محملة بالمستلزمات الطبية، والأدوية، والمعدات الجراحية، إضافة إلى مواد غذائية أساسية ومستلزمات إيواء.





يذكر أن الإمارات أعلنت عن دخول قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 38 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك في إطار عملية “الفارس الشهم 3”، التي أطلقتها لدعم الفلسطينيين في ظل التدهور الإنساني غير المسبوق في القطاع.





شملت القافلة:

• 18 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وحليب الأطفال.

• 20 شاحنة تحمل أنابيب وخزانات ومعدات مخصصة لتشغيل خط المياه المرتبط بمحطة التحلية الجديدة.

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