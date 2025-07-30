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محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

اللقاء الأسبوعي لمحافظ
اللقاء الأسبوعي لمحافظ الجيزة مع المواطنين
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عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعي الدوري مع المواطنين، لبحث شكاواهم وطلباتهم المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة، والعمرانية، والحوامدية، والبدرشين، وأبو النمرس، والعياط، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بشأن تعزيز آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة الفورية لمشكلاتهم.

اجتماع محافظ الجيزة مع المواطنين لبحث شكواهم

وفي مستهل اللقاء استمع محافظ الجيزة إلى شكوى مواطن ممثلًا عن قاطني أحد العقارات بشارع سوريا بحي العجوزة، لتضررهم من قيام مالك محل بالدور الأرضي على المنور الخاص بالعقار وفراغ بجوار السلم، وتحويله إلى محل وتقديم طلب تصالح مما أدى إلى إعاقة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للعقار. 

وكلف المحافظ مسؤولي الإدارات التنفيذية المختصة بدراسة الموضوع برمته والعرض بالرأي الفني والقانوني في ضوء المستندات المقدمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مع ضرورة إلزام صاحب المحل المشكو في حقه بفتح مدخل للمنور لكونه من المنافع العامة بالعقار.

وفي حي العمرانية عرض أحد المواطنين شكواه بشأن تراكم القمامة والمياه الراكدة بنفق أبو زارع بجسر الكونيسة بمنطقة المنيب، وعلى الفور وجّه المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع حي العمرانية، وتم الدفع بالمعدات اللازمة ورفع المخلفات فورًا، مع المتابعة الدورية لعدم تراكمها مجددًا.

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان، باعتباره إحدى الجهات البحثية المتخصصة، بمعاينة الموقع محل الشكوى على الطبيعة، وجارٍ إعداد التقرير الهندسي اللازم لتحديد أسباب تسرب المياه بالنفق والعمل على معالجتها بشكل نهائي.

كما شهد اللقاء مناقشة شكوى مواطن من سكان شارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية، بشأن قيام أحد الجيران بفتح نوافذ وبروز بلكونات مخالفة تطل على قطعة الأرض الخاصة به، بالمخالفة للقانون. 

وقد اطّلع المحافظ على الإجراءات القانونية المتخذة من قِبل مدينة الحوامدية، وتبيّن صدور قرار بإيقاف الأعمال، وتحرير محضر مخالفة لعدم الالتزام بالرسومات الهندسية الصادر على أساسها الترخيص.

توجيهات محافظ الجيزة لحل شكاوى المواطنين

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية المكتب الهندسي والإدارات المختصة، تختص بمراجعة المساحات وقطع الأراضي المحيطة بالعقار محل الشكوى طبقًا للمخطط التفصيلي المعتمد للقرية للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء تقرير اللجنة.

وشمل اللقاء أيضًا عددًا من الشكاوى الواردة من مواطني مراكز البدرشين، وأبو النمرس، والعياط، حيث وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المهندس عادل النجار، خلال اللقاء على أهمية التحرك الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين واقتحام المشكلات مشددًا على ضرورة سرعة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة تُسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين. 

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