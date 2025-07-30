دراسة لباحثين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكشف ارتباط ارتفاع درجات الحرارة بالسرطان

كشفت دراسة جديدة أجراها معهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الوفاة الناتجة عن سرطانات النساء في منطقة الشرق الأوسط.

قادت الدراسة الدكتورة وفاء أبو الخير مطرية، الزميلة الباحثة الأولى بالمعهد الحاصلة على ماجستير الإدارة العامة عام 2018 والدكتوراه عام 2023 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع الدكتور سونغسو تشون، الأستاذ بالمعهد الذي أجرى الدراسة الرصدية.

حللت الدراسة بيانات تمتد لأكثر من 20 عامًا من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شملت: مصر والجزائر والبحرين وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة وفلسطين.

ركز فريق البحث على بيانات الوفيات الناتجة عن أربعة أنواع من سرطانات النساء: سرطان الثدي، والرحم، والمبيض، وعنق الرحم، وكشفت النتائج عن وجود ارتباط واضح بينها وبين ارتفاع درجات الحرارة.

تفاصيل دراسة تكشف سبب ارتباط ارتفاع الحرارة بالسرطان

أوضحت مطرية بعض العوامل التي تسهم في هذا الارتباط، قائلة: “تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة التعرض للملوثات وتؤثر على كفاءة الأنظمة الصحية، مما يؤدي إلى تأخير في التشخيص والعلاج، كما قد تؤثر الحرارة على بنية الخلايا”.

وأضافت أن النساء تكون أكثر عرضة لهذه التأثيرات نتيجة محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية والقيود الثقافية المتعلقة بسرطاني الثدي وعنق الرحم.

وأكدت أن "هذه النتائج تشكل جرس إنذار لابد من أخذه بعين الاعتبار عند وضع السياسات الصحية".

أبرزت نتائج الدراسة الحاجة الملحة لدمج استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ ضمن السياسات الصحية العامة للحد من انتشار السرطان ومعدلات الوفيات الناتجة عنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه، شدّد تشون على أهمية السياسات المناخية الدولية، لافتًا إلى أن اتفاق باريس يعد من أكثر الأطر وضوحًا في مواجهة ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال: "إن تطبيق التوصيات الواردة في الاتفاق بما يتماشى مع ظروف كل دولة يعد أمرًا أساسيًا للحد من التغير المناخي، إلا أن العديد من الدول لا تلتزم بتنفيذ هذه التوصيات".

كما سلّطت الدراسة الضوء على التأثيرات الأوسع لتغير المناخ على الفئات الأكثر هشاشة. فبحسب تشون، يواجه كبار السن والأطفال والنساء تحديات خاصة في مراحل معينة، مثل فترات الحمل والولادة. "لذلك، من الضروري وضع برامج وسياسات واضحة تستهدف دعم هذه الفئات، لا سيما من خلال تعزيز نظام الرعاية الصحية".

وأشار الباحثان إلى أن هذه الدراسة تعد نقطة انطلاق لأبحاث مستقبلية حيث أوضحت مطرية أن هذه الدراسة لا تزال أولية، لكنها تمثل بداية جيدة.

وأضاف تشون: "هناك العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بالسرطان، ونحن بحاجة إلى تصميم دراسات تجريبية أخرى تأخذ في الاعتبار ليس فقط البيئة المحيطة، بل أيضًا المستويات المجتمعية".

ومع تزايد الاهتمام الذي تحظى به نتائج الدراسة في وسائل الإعلام العالمية، إلى جانب احتمالات الحصول على تمويل إضافي، يأمل كل من مطرية وتشون أن يسهم عملهما في تحفيز المزيد من الأبحاث الدولية التي تستكشف العلاقة بين تغير المناخ والصحة والنوع الاجتماعي.

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