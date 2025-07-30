بنك مصر يفوز بجائزتين للتميز من مجلة يوروموني العالمية 2025

أعلنت مجلة يورومونى العالمية جوائزها للتميز عن عام 2025، والتي حصد منها بنك مصر جائزة "أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية – مصر"، وللعام الثالث على التوالي “جائزة أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات – مصر”.

وتستند المجلة في اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية تقيّم أداء البنوك واستراتيجياتها بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين في كافة المجالات ذات الصلة وتُعد شهادة على التميز ونموذج العمل الناجح.

جائزة أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات- مصر

ويؤكد تتويج بنك مصر بجائزة "أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات- مصر، على نجاح وتميز استراتيجيته المتكاملة التي ترتكز على الابتكار والتطوير المستمر في منتجاته وخدماته المالية، حيث يحرص البنك على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، بما يضمن تقديم حلول مصرفية تتسم بالسهولة والأمان والكفاءة، تلبي تطلعات العملاء المتغيرة وتتجاوز توقعاتهم في بيئة مصرفية تتسم بالتنافسية، كما يعد حصول بنك مصر على هذه الجائزة المرموقة تأكيدًا للأداء المتميز للبنك في مجال الائتمان ونتائجه المالية القوية واستمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

ويعد حصول بنك مصر على جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2025، تتويجًا لإنجازات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يهتم البنك بمجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعمل بنك مصر جاهدًا على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل، ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص نحو 1.2 مليار جنيه مصري للاستثمار في المجالات المختلفة للمسؤولية المجتمعية في عام 2024.



ويعد حصول بنك مصر على هذه الجوائز حافزًا له لمواصلة مسيرته في تحقيق الريادة والتنمية المستدامة على كافة الأصعدة، كما يعد هذا الإنجاز تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بقطاعات الأعمال الفائزة وشهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.



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