تقارير تكشف موعد ومكان قرعة كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن موعد ومكان قرعة نهائيات كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد ومكان قرعة كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تحتضن لاس فيجاس الأمريكية قرعة نهائيات مونديال 2026، في الخامس من ديسمبر المقبل.

وأفادت شبكتا "إي أس بي أن" الأميركية و"تي يو دي أن" المكسيكية بأنه تم اختيار مدينة لاس فيجاس لقرعة كأس العالم 2026 الموسعة التي يشارك فيها 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال.

وستوزع القرعة المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة من أربعة كل منها.

وأفاد تقرير أولي لشبكة "إي أس بي أن" أن مجمع "سفير" الذي يتسع لـ 17500 مقعد وافتُتح في عام 2023، قد يكون المكان الأكثر ترجيحا لاستضافة القرعة.

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