بعد تجربتها بكأس العالم، فيفا يوافق على تزويد الحكام بكاميرات صغيرة مثبتة على أجسادهم

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على ارتداء الحكام لكاميرات لاستخدامها في البث التلفزيوني، بعد نجاح التجربة في كأس العالم للأندية 2025.

وكشفت إذاعة كوبي الإسبانية إن هذا القرار تم اتخاذه بعد نجاح التجربة في كأس العالم للأندية 2025.

وجاء القرار كالتالي: “بعد نجاح اختبارات كاميرات الجسم التي استخدمها الحكام في كأس العالم للأندية 2025 في البث، وافق مجلس إدارة IFAB على توسيع نطاق التجربة لتشمل المسابقات المحلية والدولية حول العالم”.

وتضمنت التجربة في كأس العالم للأندية 2025، تزويد الحكام بكاميرات صغيرة مثبتة على أجسادهم، لنقل لقطات مباشرة من زاوية رؤية الحكام إلى الجماهير، حيث تعرف هذه الكاميرات، باسم "Ref Cam"، وتنقل المشاهد الحية من منظور الحكام، مما يتيح للمشاهدين رؤية اللحظات الحاسمة مثل الأهداف والتصديات من زاوية فريدة.

وتضمن القرار الموافقة على التجربة في الاجتماع السنوي العام لـ IFAB في مارس، حيث اقتصرت في البداية على بطولات، والآن يُمكن للمسابقات الأخرى اختبار هذه الأنظمة وتقديم معلومات وملاحظات قيّمة، ويجب على المسابقات الراغبة في المشاركة في التجربة الحصول على إذن من IFAB وفيفا، اللذين يدعمان المشاركين من خلال تقديم توصيات مفصلة ومواصفات فنية لضمان سلاسة التنفيذ".

وكان هدف فيفا من استخدام كاميرات الحكام على أجسامهم في كأس العالم للأندية هو اختبار ما إذا كانت زاوية الكاميرا الجديدة هذه، التي تُظهر منظور الحكم، تُحسّن تجربة المشاهد.

فيفا يعلن عدد اختبارات المنشطات في كأس العالم للأندية

فيما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه طبق بنجاح برنامج مكافحة منشطات مكثف يغطي الأندية المشاركة كافة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي أسدل عليها الستار يوم الأحد الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

كشف المنشطات في كأس العالم للأندية

وأكد فيفا أنه تم إجراء اختبارات شاملة قبل وأثناء البطولة شملت الأندية المشاركة بتعاون وثيق مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية، وأسفرت عن جمع مئات عينات الدم والبول وتحليلها.

وطلب فيفا إجراء اختبارات منشطات من دون إنذار مسبق لكافة الأندية المشاركة خلال الأشهر التي سبقت انطلاق كأس العالم للأندية، بحيث تم إجراؤها في دول هذه الأندية وبالتنسيق مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية والإقليمية، وجهات شريكة أخرى.

وخلال كأس العالم للأندية، تم إجراء 738 اختبارًا (313 قبل البطولة و425 خلالها)، ومن هذه الاختبارات، أجرى فيفا بشكل مباشر إجمالي 400 اختبار.

وجرت اختبارات شاملة لمكافحة المنشطات خلال فترة التنافس بعد كل مباراة في البطولة (252 اختبارًا إجماليًا)، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجرت اختبارات شاملة لمكافحة المنشطات خارج فترة التنافس خلال البطولة (173 اختبارا إجماليا).. وتم جمع 1159 عينة في إطار الاختبارات (738 عينة بول، 412 عينة دم).

خضعت جميع الأندية الـ 32 المشاركة، لاختبارات المنشطات خارج فترة التنافس سواء قبل كأس العالم للأندية أو لمرة واحدة على الأقل خلالها.

وتم تحليل جميع العينات المجمعة في الفترة التي سبقت انطلاق البطولة في مخابر معتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، أما الاختبارات التي جرت أثناء البطولة، فقد انطوت على ترتيبات لوجستية معقدة ومستعجلة، بحيث تم شحن كافة العينات إلى مختبر لوس أنجليس الأولمبي للتحليل في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس خلال أيام من جمع العينات وتحليلها فيه، مع الإشارة إلى أنه مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

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